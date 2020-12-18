Голливудская актриса Анджелина Джоли удивила дерзким образом

Как передает Politeka.net, на одной из многочисленных фан-страничек звезды в Инстаграм появился архивный снимок, на котором еще молодая Джоли предстала в весьма пикантном виде. Она была одета в желтую футболку и черные трусики. Актриса развалилась на ярком желтом кресле, задрав свои стройные ножки как можно выше.

«Я люблю эту женщину», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях стали обсуждать дерзкий снимок с голливудской звездой.

«Величайшая, люблю тебя», «фантастическое фото», «Действительно красивая женщина», «Я люблю ее больше, чем себя, клянусь богом», «Всегда красиво», «Сладкие мечты для моего сладкого сердца», «Моя драгоценная королева... вы - произведение искусства, созданное женщиной... Да благословит Бог этого прекрасного маленького ангела», - пишут пользователи сети.

Еще на одном снимке из этой серии Джоли подняла вверх руки и открыла рот. Выглядела актриса настоящей хищницей.

Как известно, в молодости Анджелина Джоли отличалась особым характером. Она пыталась выделиться дерзкими поступками и выходками. О ее похождениях и романах ходили легенды.

Напомним, что Анджелина Джоли расшалилась в объятиях красавца-брата и едва не выронила бюст: кадры семейного бесстыдства.

Как сообщала Politeka, дерзкая Анджелина Джоли задрала ножку и выпятила бюст, смутив даже самых стойких: «Она сводит с ума».

Также Politeka писала, что дикая Анджелина Джоли выставила напоказ сочный бюст, сеточка ничего не скрыла: «Бесстыжая девчонка».