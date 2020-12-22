Голливудская актриса Анджелина Джоли свела с ума страстным кадром в пикантном платьице

Как передает Politeka.net, на одной из многочисленных фан-страниц актрисы в Инстаграм появилось фото, на котором красотка Джоли предстала в платье бежевого оттенка. Наряд был выполнен в греческом стиле, обнажив нежную зону декольте актрисы. Джоли немного наклонила голову и зажмурила глаза от удовольствия. Все взгляды поклонников были направлены на зону декольте красотки.

В комментариях под постом оставили массу приятных отзывов о внешности актрисы.

«Конфетка», «Милая», «Красивая мамасита», «Выглядит соблазнительно», «Как красиво», «Для вас самые чувственные красивые поцелуи», «люблю тебя, детка», «Простая красота, но шикарная женщина», «Привет, девушка», «Имидж и красота», «Красивая женщина», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что в Инстаграм опубликовали архивный снимок Джоли, на котором она еще была в самом соку. Сегодня многие фанаты отмечают, что актриса растеряла свой шарм. 45-летняя звезда очень похудела, а ее идеальная внешность уже не кажется такой идеальной. Сегодня актриса больше сосредоточена на семье, чем на работе.

Напомним, что Анджелина Джоли расшалилась в объятиях красавца-брата и едва не выронила бюст: кадры семейного бесстыдства.

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