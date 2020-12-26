Голлівудська актриса Анджеліна Джолі з'явилася на людях з дітьми

Як передає Politeka.net, вся увага була прикута до старшої біологічної доньки актриси Шайло Джолі-Пітт. Як відомо, дівчинка ще кілька років тому заявила, що хоче стати хлопчиком. Ходили чутки, що підліток навіть почала приймати гормональні препарати і просила, щоб близькі називали її чоловічими іменами.

Днями в мережі Instagram з'явилися свіжі знімки актриси з дітьми. На фото видно, що Шайло поголила волосся на скронях і знову повернулася до короткої стрижки, хоча останнім часом вона відрощувала волосся. Одягнена дівчинка була в чоловічий одяг і з боку виглядала як хлопчик.

Варто відзначити, що Анджеліна Джолі повністю підтримує рішення дочки стати чоловіком. Втім, судячи з постійних змін іміджу Шайло, вона до кінця сама не зрозуміла, чи хоче вона в майбутньому міняти стать чи ні.

В Instagram під постами із зоряним сімейством залишили масу позитивних відгуків.

"Красива дівчина", "Люблю тебе від душі Анжеліна Джолі", "молодець, ти чудова", "З Різдвом, Анджеліна", "Моя королева", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що зухвала Анджеліна Джолі задерла ніжку і вип'ятила бюст, збентеживши навіть найстійкіших: «Вона зводить з розуму».

Як повідомляла Politeka, томна Анджеліна Джолі заплющила очі від задоволення, подражнивши соковитими "персиками" в екстра-декольте:"цукерка".

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