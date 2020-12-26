Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на людях с детьми

Как передает Politeka.net, все внимание было приковано к старшей биологической дочке актрисы Шайло Джоли-Питт. Как известно, девочка еще несколько лет назад заявила, что хочет стать мальчиком. Ходили слухи, что подросток даже начала принимать гормональные препараты и просила, чтобы близкие называли ее мужскими именами.

На днях в сети Инстаграм появились свежие снимки актрисы с детьми. На фото видно, что Шайло сбрила волосы на висках и вновь вернулась к короткой стрижке, хотя в последнее время она отращивала волосы. Одета девочка была в мужскую одежду и со стороны выглядела как мальчик.

Стоит отметить, что Анджелина Джоли полностью поддерживает решение дочери стать мужчиной. Впрочем, судя по постоянным изменениям имиджа Шайло, она до конца сама не поняла, хочет ли она в будущем менять пол или нет.

В Инстаграм под постами со звездным семейством оставили массу положительных отзывов.

«Красивая девушка», «Люблю тебя от души Анжелина Джоли», «Молодец, ты замечательная», «С Рождеством, Анджелина», «Моя королева», - пишут пользователи сети.

Напомним, что дерзкая Анджелина Джоли задрала ножку и выпятила бюст, смутив даже самых стойких: «Она сводит с ума».

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