Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на людях с детьми
Как передает Politeka.net, все внимание было приковано к старшей биологической дочке актрисы Шайло Джоли-Питт. Как известно, девочка еще несколько лет назад заявила, что хочет стать мальчиком. Ходили слухи, что подросток даже начала принимать гормональные препараты и просила, чтобы близкие называли ее мужскими именами.
На днях в сети Инстаграм появились свежие снимки актрисы с детьми. На фото видно, что Шайло сбрила волосы на висках и вновь вернулась к короткой стрижке, хотя в последнее время она отращивала волосы. Одета девочка была в мужскую одежду и со стороны выглядела как мальчик.
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Стоит отметить, что Анджелина Джоли полностью поддерживает решение дочери стать мужчиной. Впрочем, судя по постоянным изменениям имиджа Шайло, она до конца сама не поняла, хочет ли она в будущем менять пол или нет.
В Инстаграм под постами со звездным семейством оставили массу положительных отзывов.
«Красивая девушка», «Люблю тебя от души Анжелина Джоли», «Молодец, ты замечательная», «С Рождеством, Анджелина», «Моя королева», - пишут пользователи сети.
Напомним, что дерзкая Анджелина Джоли задрала ножку и выпятила бюст, смутив даже самых стойких: «Она сводит с ума».
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