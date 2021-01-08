Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли без стеснения полностью разделась
45-летняя Анджелина Джоли активно занимается воспитанием шестерых детей, пишет Politeka.net. Красотка сейчас предпочитает более скромный стиль, хотя иногда и позволяет себе откровенные фотосессии и видео.
Однако в молодости красотка отличалась скандальными выходками и совершенно неспокойным нравом. По слухам, звезда сидела на героине, также она стала известна своими многочисленными любовными связями.
Из-за затяжной депрессии актриса дважды планировала покончить с собой.
На просторах интернета можно найти много фото звезды в стиле "ню". Так, в одной из фан-групп решили вспомнить об "обнаженке" актрисы, когда она была совсем молодой.
71-летняя Пугачева ошеломила откровенным нарядом и худобой рядом с экс-любовником: "Ну просто..."
Андрей Данилко распереживался перед возвращением на телеэкраны в новом образе: "Буду откровенным..."
Знойная Анджелина Джоли в шелковом платье без лифчика восхитила женственностью: "Леди на миллион"
Довольный Остапчук показал опухших жену и маму, поездка запомнится надолго: "Бились с пацанами"
Отец до последнего не терял надежду: тело пропавшего парня нашли на свалке Харьковщины
"Мама миа!", - написали авторы поста.
На снимках обнаженная Джоли прикрыла стройной ножкой пышную грудь. Звезда немного сверкнула не только обнаженной грудь, но и упругими ягодицами.
На руке красотки можно заметить татуировку.
Энджи распустила пышные волосы, которые прикрыли пол ее лица.
На другом фото Джоли легла и смотрела в камеру фотографа, который ее тем временем снимал.
За два часа пост собрал почти 500 лайков и много комментариев. Пользователи сети пришли в восторг от фото и написали звезде много приятного.
Ранее мы писали, что Анджелина Джоли предстала в весьма соблазнительном образе. Актриса была одета в обтягивающее тесное платье бежевого цвета, которое сильно сдавило бюст звезды. В руках у нее был бокал с вином или шампанским.
Напомним, что Анджелина Джоли прогулялась по улице без нижнего белья, Питт подавится слюной
А еще Politeka писала, что 15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры
Также Politeka сообщала, что Анджелина Джоли ошеломила болезненной худобой на прогулке с дочками