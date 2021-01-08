Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли без стеснения полностью разделась

45-летняя Анджелина Джоли активно занимается воспитанием шестерых детей, пишет Politeka.net. Красотка сейчас предпочитает более скромный стиль, хотя иногда и позволяет себе откровенные фотосессии и видео.

Однако в молодости красотка отличалась скандальными выходками и совершенно неспокойным нравом. По слухам, звезда сидела на героине, также она стала известна своими многочисленными любовными связями.

Из-за затяжной депрессии актриса дважды планировала покончить с собой.

На просторах интернета можно найти много фото звезды в стиле "ню". Так, в одной из фан-групп решили вспомнить об "обнаженке" актрисы, когда она была совсем молодой.

"Мама миа!", - написали авторы поста.

На снимках обнаженная Джоли прикрыла стройной ножкой пышную грудь. Звезда немного сверкнула не только обнаженной грудь, но и упругими ягодицами.

На руке красотки можно заметить татуировку.

Энджи распустила пышные волосы, которые прикрыли пол ее лица.

На другом фото Джоли легла и смотрела в камеру фотографа, который ее тем временем снимал.

За два часа пост собрал почти 500 лайков и много комментариев. Пользователи сети пришли в восторг от фото и написали звезде много приятного.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли предстала в весьма соблазнительном образе. Актриса была одета в обтягивающее тесное платье бежевого цвета, которое сильно сдавило бюст звезды. В руках у нее был бокал с вином или шампанским.

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