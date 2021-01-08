Переможниця проекту "Холостяк-10" Даша Ульянова похвалилася своїми довгими достоїнствами

Ефектна красуня вирушила на відпочинок в Дубаї, з пляжу якого опублікувала гаряче фото, пише Politeka.net. Струнка красуня одягла джинсовий костюм.

Зірка розстебнула куртку, посвітивши рожевою футболкою. Також на Даші були міні-шорти, завдяки яким оголилися її стрункі ніжки - це неймовірна гідність, яка магнітила погляд.

Завершили образ Ульянової різні аксесуари.

"Набираюся сил на цілий рік вперед 🤗 вдячна вам за ваше розуміння , що я не на зв'язку ! По приїзду розпишу що і як, А поки-насолоджуюся сонцем і теплом❤️", - підписала знімок спокусниця.

Всього за 10 хвилин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Не розумію! Хтось літає як ні в чому не бувало, хтось вдома сидить дотримується карантин ☺ ️ як на різних планетах живемо...", "Красуня, бажаю тобі красиво відпочити❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Дашуль, ти сама?", "Бажаємо класно відпочити❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Макс теж десь там😍", " бажаю гарного відпочинку ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ люблю❤️", " яка ти красива😍 😍 😍", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Даша Ульянова народилася в Кривому Розі 28 травня 1996 року. Дівчина з дитинства займалася гімнастикою.

З семи років вона брала участь в різних змаганнях, в 11 вступила в училище олімпійського резерву.

Дівчина закінчила Харківський національний університет мистецтв ім. Котляревського за спеціальністю "Акторська майстерність драматичного театру і кіно". Зараз вона працює тренером зі стретчингу.

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