Победительница проекта «Холостяк-10» Даша Ульянова похвасталась своими длинными достоинствами

Эффектная красотка отправилась на отдых в Дубаи, с пляжа которого опубликовала горячее фото, пишет Politeka.net. Стройная красотка надела джинсовый костюм.

Звезда расстегнула куртку, посветив розовой футболкой. Также на Даше были мини-шорты, благодаря которым оголились ее стройные ножки - это невероятное достоинство, которое магнитило взгляд.

Завершили образ Ульяновой различные аксессуары.

"Набираюсь сил на целый год вперёд 🤗 Благодарна вам за ваше понимание , что я не на связи ! По приезду распишу что и как , а пока - наслаждаюсь солнцем и теплом ❤️", - подписала снимок соблазнительница.

Всего за 10 минут пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Не понимаю! Кто-то летает как ни в чем не бывало, кто- то дома сидит соблюдает карантин 🤷‍♀️ как на разных планетах живём...", "Красотка, желаю тебе красиво отдохнуть❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Дашуль, ты сама?", "Желаем классно отдохнуть❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Макс тоже где то там😍", "Желаю хорошего отдыха ❤️❤️❤️ люблю ❤️", "Какая ты красивая😍😍😍", - написали пользователи сети.

Отметим, Даша Ульянова родилась в Кривом Роге 28 мая 1996 года. Девушка с детства занималась гимнастикой.

С семи лет она участвовала в различных соревнованиях, в 11 поступила в училище олимпийского резерва.

Девушка закончила Харьковский Национальный университет искусств им. Котляревского по специальности "актерское мастерство драматического театра и кино". Сейчас она работает тренером по стретчингу.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой.