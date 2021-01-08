Победительница проекта «Холостяк-10» Даша Ульянова похвасталась своими длинными достоинствами
Эффектная красотка отправилась на отдых в Дубаи, с пляжа которого опубликовала горячее фото, пишет Politeka.net. Стройная красотка надела джинсовый костюм.
Звезда расстегнула куртку, посветив розовой футболкой. Также на Даше были мини-шорты, благодаря которым оголились ее стройные ножки - это невероятное достоинство, которое магнитило взгляд.
Завершили образ Ульяновой различные аксессуары.
"Набираюсь сил на целый год вперёд 🤗 Благодарна вам за ваше понимание , что я не на связи ! По приезду распишу что и как , а пока - наслаждаюсь солнцем и теплом ❤️", - подписала снимок соблазнительница.
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Всего за 10 минут пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.
"Не понимаю! Кто-то летает как ни в чем не бывало, кто- то дома сидит соблюдает карантин 🤷♀️ как на разных планетах живём...", "Красотка, желаю тебе красиво отдохнуть❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Дашуль, ты сама?", "Желаем классно отдохнуть❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Макс тоже где то там😍", "Желаю хорошего отдыха ❤️❤️❤️ люблю ❤️", "Какая ты красивая😍😍😍", - написали пользователи сети.
Отметим, Даша Ульянова родилась в Кривом Роге 28 мая 1996 года. Девушка с детства занималась гимнастикой.
С семи лет она участвовала в различных соревнованиях, в 11 поступила в училище олимпийского резерва.
Девушка закончила Харьковский Национальный университет искусств им. Котляревского по специальности "актерское мастерство драматического театра и кино". Сейчас она работает тренером по стретчингу.
Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка
Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой.