Українцям пояснили, де вони зможуть купити господарські та дитячі товари, а також одяг і взуття під час локдауну

Багатьох українців обурило те, що з початком локдауну 8 січня вони втратили можливість купувати певні категорії товарів в працюючих супермаркетах. Як повідомляється на сайті уряду, у Міністерстві охорони здоров'я прокоментували цей нюанс, уточнивши, що зазначені категорії товарів не входять до групи предметів першої необхідності. У той же час, українці все ще зможуть купувати їх під час локдауну, але не в супермаркетах, а в кіосках.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що під час першого локдауну багато людей приходили в супермаркети спеціально за цими товарами, а не за продуктами.

"Через це збільшувалася мобільність і порушувався принцип карантину. До того ж це було порушенням конкурентних умов між різними формами торгівлі, і страждали саме спеціалізовані магазини", - підкреслив ляшко.

Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що в кіосках продаж подібних товарів триватиме без обмежень. Він пояснив, що на відкритому повітрі ризик зараження китайським вірусом значно скорочується.

"З кіосків можна торгувати і кавою, і сигаретами, і батарейками", - заявив Степанов.

Нагадаємо, що посилений карантин буде діяти в Україні з 8 по 24 січня, після чого країна повернеться до обмежень для "помаранчевої" карантинної зони.

Нагадаємо, повний локдаун з 8 січня, в МОЗ розкрили важливий нюанс про заборони: "У супермаркеті буде...".

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