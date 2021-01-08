Украинцам объяснили, где они смогут купить хозяйственные и детские товары, а также одежду и обувь во время локдауна

Многих украинцев возмутило то, что с началом локдауна 8 января они лишились возможности покупать определенные категории товаров в работающих супермаркетах. Как сообщается на сайте правительства, в Министерстве здравоохранения прокомментировали этот нюанс, уточнив, что указанные категории товаров не входят в группу предметов первой необходимости. В то же время, украинцы все еще смогут покупать их во время локдауна, но не в супермаркетах, а в киосках.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил, что во время первого локдауна многие люди приходили в супермаркеты специально за этими товарами, а не за продуктами.

«Из-за этого увеличивалась мобильность и нарушался принцип карантина. К тому же это было нарушением конкурентных условий между различными формами торговли, и страдали именно специализированные магазины», - подчеркнул ляшко.

Тем временем министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в киосках продажа подобных товаров будет продолжаться без ограничений. Он пояснил, что на открытом воздухе риск заражения китайским вирусом значительно сокращается.

«Из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками», - заявил Степанов.

Напомним, что усиленный карантин будет действовать в Украине с 8 по 24 января, после чего страна вернется к ограничениям для "оранжевой" карантинной зоны.

Напомним, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах: "В супермаркете будет...".

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