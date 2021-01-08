Минздрав ввел ограничения на продажу непродовольственных товаров, чтобы уменьшить количество людей в супермаркетах

Как сообщает Politeka.net, глава ведомства Максим Степанов объяснил, почему ввели запрет на торговлю популярными вещами в локдаун, который критикуют многие украинцы. Его слова передает официальный Телеграм-канал министерства.

С 8 по 24 января в Украине объявили ужесточение карантина, среди прочих ограничений в магазинах запретили продавать другие товары, кроме продуктов питания, бытовой химии, средств гигиены, медикаментами, средствами связи, кормами, семенами, горючим и прессой. Все остальные товары теперь можно купить только с доставкой на дом.

"Логика проста - если ограничена продажа товаров, которые можно приобрести, например, носки или детские игрушки, то в магазин за этими товарами уже не пойдет определенное количество людей", - разъяснил Максим Степанов. - "Одновременно в супермаркете будет находиться не 500 человек, а 200, которые пришли приобрести только товары первой необходимости. В результате уменьшится количество контактов между людьми и вероятность передачи инфекции".

Стоит добавить, чтобы продавать продукты питания, магазин должен выделить под них не менее 60% доступной площади. В то же время, запрещена работа спортзалов, кинотеатров, театров, развлекательных и учебных учреждений. Рестораны и кафе могут готовить блюда только на доставку, а салоны красоты принимают посетителей только при условии предварительной записи. Непродовольственные рынки тоже закрыли на время локдауна, а вот общественный транспорт продолжает работать.

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