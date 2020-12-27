Украинцы вынуждены встречать новый 2021-й год в жестких условиях из-за эпидемии китайского вируса. Появились подробности о запретах и разрешениях

Главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию в комментарии "Громадське Радіо", пишет News.finance.ua.

По словам Ляшко, ресторанам и заведениям общественного питания запрещается проводить любые новогодние празднования. При этом они могут быть открыты до 23:00 (кассовые аппараты до 22:00 - соответственно, до этого времени в заведении должны состояться заказ и расчет).

Нет такого запрета только на школьные предновогодние утренники - с учетом проведения мероприятия в пределах одной группы или класса. Однако, это разрешение имеет лимит - с 8 января, когда начнется локдаун с более жесткими требованиями и ограничениями, проведение любых мероприятий окажется под запретом и в учебных учреждениях.

Также отметим, во время локдауна, с 8 по 24 января включительно, рестораны и кафе смогут работать только на вынос и по адресной доставке.

Ляшко подчеркнул, что ограничения для работы ресторанов и кафе, а также церквей, театров, кинотеатров и музеев ввели дополнительно к тем, которые предусматривает “оранжевая” эпидемическая зона. Эти запреты будут действовать и после локдауна, так как Кабмин продлил карантин до 28 февраля включительно.

"Запрещено проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов в учреждениях общественного питания", – объяснил Ляшко.

Ранее мы писали, правила, касающиеся непосредственно новогодней ночи, немного иные. Кабмин в последний момент сжалился над украинцами и позволил кафе и ресторанам работать до 7 часов 1 января. До этого власти хотели закрыть все общепиты уже в 1 ночи.

Напомним, на праздники банки и "Укрпочта" будут работать по особому графику.

Так, 31 декабря многие банки закроют свои отделения уже в 14 часов, 4 и 5 января обещают работать полный день, а 6 января - на час меньше, 7 и 8 января - выходной.

"Укрпочта" должна быть открытой 31 декабря, однако 1 и 7 января - выходные дни. В период со 2 по 5 января отделения вернутся к обычному графику работы, однако перед Рождеством, 6 января, будет сокращенный день, 8 января - полный рабочий день.