Пандемия и карантинные ограничения повлияют и на празднование Нового года
Это коснется и тех украинцев, которые поедут встречать Новый год за границу. В частности в турецких отелях запретили проведение развлекательных программ с ведущими и музыкой.
Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте МВД Турции сообщении о порядке проведения Нового года для туристов в отелях.
Так, МВД Турции запрещает:
- празднование Нового года в отелях и ресторанах при них. Речь идет о балах, развлекательных программах с ведущими и музыкантами, вечеринках, шоу и гала-ужинах.
- реклама подобных мероприятий и продажу туров с новогодними мероприятиями.
- любая развлекательная программа с музыкой и танцами (даже до 22:00), после 22:00 в отелях не может быть никакого музыкального сопровождения, в том числе в ресторанах, жилых помещениях и других залах.
- скопление людей в отелях и ресторанах при них.
Стоит отметить, что Турция пользуется большим спросом среди украинских туристов.
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Так, в 2020 году Турцию посетили более 1 млн украинских туристов, большинство из них отдали предпочтении курортам Анталии. Такие цифры озвучил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе переговоров в формате «квадриги» с участием украинских и турецких глав МИД и Минобороны в Киеве 18 декабря
Напомним, украинцев предупредили о новых карантинных запретах: что будет запрещено совсем скоро.
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