Погода уготовила украинцам сюрприз на Католическое Рождество, 25 декабря

Об этом пишет Обозреватель.

По словам синоптика Романа Мурмыло, погода в украинских регионах 25 декабря будет относительно теплой.

Как прогнозируют в Укргидрометеоцентре, повышение температуры ожидается с 24 числа, она будет колебаться около 0 градусов, а ночью морозов может не быть.

А вот температура днем на Рождество, 25 декабря, может повыситься до +5..+7 градусов.

Другой же синоптик Леонид Горбань уверяет, что погода на католическое Рождество в Украине будет морозной.

Более того, эксперт со стажем прогнозирует, что столбики термометров могут упасть до -10 градусов.

"Ночью просчитывается мороз 7-10 градусов. Днем будет -4…-5 градусов", - добавил Леонид Горбань в своем прогнозе.

Ранее мы предупреждали, что морозы до -14 ударят по Украине с новой силой.

Больше всех не повезет жителям восточных регионов, где столбики термометров ночью опустятся до -10..-14 градусов.

Суровое похолодание, по прогнозам синоптиков, ожидается с 21 по 25 декабря. На западе, в центре и юге температура также снизится в этот период, но ничего серьезного синоптики не обещают.

Напомним, что аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозом

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