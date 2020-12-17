Погода в Украине 17 декабря приятно удивит, мокрый снег с дождем покинут территорию страны

Таким является прогноз специалистов, сообщает Politeka.

Украинцам с западной части страны сегодня декабрь уготовил дневные 1-4 градуса тепла в светлое время суток. После захода солнца похолодает: ожидается от +2 до -1 по Цельсию.

Похожая картина будет и на севере Украины, которую накроет облачность. Здесь будет немного прохладнее: около -1+1 градуса днем. Ночью столбик термометра будет в аналогичных пределах.

Центральная часть страны сегодня также «отделается» повышенной облачностью и -2+1 градусом по Цельсию. Ближе к вечеру похолодания не ожидается, воздух останется в таких же пределах.

А вот на юге Украины сегодня будет без заморозков: днем 0-4 градуса тепла, а ночью до 2 со знаком «плюс».

Также без дождей сегодня обойдется и на севере Украины, где, помимо всего прочего, синоптики прогнозируют гололед. В связи с этим там объявлен желтый уровень опасности. Столбик термометра покажет от -1 до +1 градуса днем, а ночью около 1-3 по Цельсию со знаком «минус».

В Киеве и приближенных населенных пунктах сегодня декабрь «испытает» -1+1 градусом и сильной облачностью, которая местами будет сочетаться с туманом. Ночью показатель будет в аналогичном показателе.

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