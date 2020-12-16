Украинцев просят тщательно продумывать свой маршрут и без надобности не выходить из дома

О резком ухудшении погодных условий сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Politeka.net.

По информации УкрГидрометцентра, 16 декабря в западных, северных, центральных и Одесской областях ночью и утром ожидается сильный туман, видимость 200-500 м.

В Киеве и Киевской области 16 декабря ночью и утром также будет густой туман (первый уровень опасности желтый).

Спасатели предупредили о том, что неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Кроме того, об ухудшении рапортуют в "Укравтодоре". По информации ведомства, умеренные осадки в виде снега ожидаются в Луганской области (за ночь выпало до 15 см снега). Также небольшие осадки ожидаются в Сумской и Харьковской областях (1-2 см в почве).

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Луганской области - заснеженное, в Днепропетровской - местами гололедица.

Больше всего воздух 16 декабря, по информации народного синоптика Натальи Диденко, прогреется в южных регионах. Здесь днем ожидается температура от 2 до 6 градусов со знаком плюс.

В восточных регионах прогнозируют от -1 до -3 градусов, а в других областях - температура будет около нуля.

Многих украинцев интересует, какая будет погода на Новый год. Ранее мы об этом сообщали. Так, в преддверие праздников будет самый холодный период. С 18 по 28 декабря ожидаются морозы - температура воздуха будет опускаться на 10-13 градусов ниже нуля. 18-20 декабря и 27-28 декабря возможен снегопад.

Напомним, Плохая погода ударит по ряду областей, декабрь подготовил новое испытание

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