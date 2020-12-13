Цієї зими українців чекають аномально холодні дні, проте в цілому буде швидше прохолодно

Про те, яких сюрпризів варто чекати від погоди в найближчі місяці, розповів синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.

Він звернув увагу на те, що зараз у всьому світі відбуваються зміни клімату, які ведуть до потепління, повідомляє Україна 24. Синоптик зазначив, що ця зима в Україні, як і попередня, в цілому буде швидше теплою.

"Серйозного снігопаду у нас поки немає. Але він, звичайно, буде, зима тільки почалася", - зазначив експерт.

Він також додав, що попередня зима була скоріше аномально теплою, тому в 2021 році варто чекати більш низьких температур.

За словами Білика, зазвичай найхолодніші дні зими випадають на кінець січня-початок лютого.

"Щодо цієї зими неможливо дати точний прогноз, але 20 лютого 2021 року, можливо буде найнижча температура...сподіваюся, що нинішня зима буде іншою, тому що минула була аномально теплою. Не думаю, що дві зими будуть настільки аномальні, теплі", - зазначив синоптик.

Раніше синоптик Леонід Горбань розповів, що снігова погода може затриматися в Україні на 110 днів за умови, якщо сніг піде вже 13 Грудня.

Горбань також додав, що вже після Дня святого Миколая очікується триразове зниження температури в Україні.

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