Этой зимой украинцев ждут аномально холодные дни, однако в целом будет скорее прохладно

О том, каких сюрпризов стоит ждать от погоды в ближайшие месяцы, рассказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

Он обратил внимание на то, что сейчас во всем мире происходят изменения климата, которые ведут к потеплению, сообщает Украина 24. Синоптик отметил, что эта зима в Украине, как и предыдущая, в целом будет скорее теплой.

«Серьезного снегопада у нас пока нет. Но он, конечно, будет, зима только началась», - отметил эксперт.

Он также добавил, что предыдущая зима была скорее аномально теплой, поэтому в 2021 году стоит ждать более низких температур.

По словам Билыка, обычно самые холодные дни зимы выпадают на конец января – начало февраля.

«В отношении этой зимы невозможно дать точный прогноз, но 20 февраля 2021 года, возможно будет самая низкая температура…Надеюсь, что нынешняя зима будет другой, потому что прошлая была аномально теплой. Не думаю, что две зимы будут настолько аномальные, теплые», - отметил синоптик.

Ранее синоптик Леонид Горбань рассказал, что снежная погода может задержаться в Украине на 110 дней при условии, если снег пойдет уже 13 декабря.

Горбань также добавил, что уже после Дня святого Николая ожидается трехкратное понижение температуры в Украине.

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