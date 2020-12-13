Погода в Украине 13 декабря неприятно удивит, мокрый снег будет сочетаться с небольшим потеплением

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

На западе Украины сегодня будет 2-5 градусов со знаком «плюс», а также мокрый снег. Повезет лишь жителям Закарпатья – там декабрь «испытает» граждан облачностью. После захода солнца ожидается от +2 до -1 градуса по Цельсию.

А вот на севере все будет по-другому. Синоптики прогнозируют от 0 до 3 градусов со знаком «плюс» днем, а также дожди с мокрым снегом. После захода солнца будет от 0 до -4 мороза.

Жителей Киева и ближайших населенных пунктов сегодня ждет тотальная непогода и 0-3 тепла днем. Ближе к вечеру похолодает вплоть до -3 мороза.

Мокрый снег с дождем сегодня ожидается и в центральных регионах. Однако тут воздух прогреется до 2-9 градусов тепла, которые после захода солнца сменятся менее комфортными -2+5 градусами по Цельсию.

В прибрежных районах сегодня будет просто дождь, без мокрого снега. При этом воздух прогреется до 5-9 тепла. Ночью также без заморозков: от 3 до 6 тепла. В Херсонской области сегодня обойдется без осадков.

Восточную Украину сегодня декабрь «пощадит». Синоптики рассказывают про 0+2 по Цельсию. Вечером ожидается похолодание до 1-3 градусов со знаком «минус».

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

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