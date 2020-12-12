В сети показали, как украинские Карпаты обильно заметает снегом
Впечатляющими кадрами зимы поделились на странице Черногорского горного поисково-спасательного пункта в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.
Так, по состоянию на утро, 12 декабря, на вершине горы Поп Иван столбики термометров упали до -3 градуса, при этом очень сильно ограничена видимость из-за обильного снега.
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В сообщении отмечается, что снег начал идти еще 10 декабря и не прекращается до сих пор.
Ночью мороз на вершине Карпат достигает -6 градусов.
А тем временем синоптики говорят, что в Украине не ожидается улучшения погодных условий. Практически во всех регионах будет преобладать морозная погода, с мокрым снегом и дождем.
На западе будет от 0 до 6 градусов со знаком «плюс». Воздух затянут облака, ожидается мокрый снег, местами переходящий в дождь. После захода солнца на улице будет от +2 градусов тепла до -2 мороза.
Похожая ситуация будет на севере Украины. Столбик термометра покажет от +1 до -3 по Цельсию. Ожидается мокрый снег с дождем. После захода солнца резко похолодает: показатель опустится до -2-6 градусов. Сухо будет лишь в Сумской области.
Центральные регионы сегодня «атакует» мокрый снег с дождями. Синоптики днем прогнозируют от -1 до +4 градусов, а после захода солнца от -1 до -4 со знаком «минус».
Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.
Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".