В сети показали, как украинские Карпаты обильно заметает снегом

Впечатляющими кадрами зимы поделились на странице Черногорского горного поисково-спасательного пункта в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.

Так, по состоянию на утро, 12 декабря, на вершине горы Поп Иван столбики термометров упали до -3 градуса, при этом очень сильно ограничена видимость из-за обильного снега.

Ветер дует юго-восточный 4 метров в секунду.

В сообщении отмечается, что снег начал идти еще 10 декабря и не прекращается до сих пор.

Ночью мороз на вершине Карпат достигает -6 градусов.

А тем временем синоптики говорят, что в Украине не ожидается улучшения погодных условий. Практически во всех регионах будет преобладать морозная погода, с мокрым снегом и дождем.

На западе будет от 0 до 6 градусов со знаком «плюс». Воздух затянут облака, ожидается мокрый снег, местами переходящий в дождь. После захода солнца на улице будет от +2 градусов тепла до -2 мороза.

Похожая ситуация будет на севере Украины. Столбик термометра покажет от +1 до -3 по Цельсию. Ожидается мокрый снег с дождем. После захода солнца резко похолодает: показатель опустится до -2-6 градусов. Сухо будет лишь в Сумской области.

Центральные регионы сегодня «атакует» мокрый снег с дождями. Синоптики днем прогнозируют от -1 до +4 градусов, а после захода солнца от -1 до -4 со знаком «минус».

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".