Про рекордну плюсову погоду можна забути

Потужний антициклон Yadigar вплине на погоду в Україні

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її словами, антициклон суттєво змінить погоду, тому мокрий сніг та льодовий дощ можливі лише на північному сході країни.

Але водіям та пішоходам не варто забувати про ожеледицю, яка буде на дорогах/тротуарах через важкі погоді умови.

"Температура повітря найближчої доби практично повсюди в Україні коливатиметься близько нуля, з невеликими зальотами то в "мінус", то в "плюс". У південній частині України та в західних областях очікується тепліша погода, завтра вдень +3+7 градусів", - продовжила Діденко та зазначила, що 14 грудня у Криму були рекордні +16 градусів.

Хмарна погода також очікується завтра у Києві, де синоптики вдень обіцяють до +2, а вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки -1.

"Найближчими днями антициклон домінуватиме в Україні, тому очікується погода хмарна, але без істотних опадів", - резюмувала Діденко у своєму Facebook.

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За словами синоптика Леоніда Горбаня, з 14 грудня прийде потепління, вдень температура підніметься до +6.з 15 по 19 грудня також буде сніг, іноді з дощем.

А ось 18 грудня в Україні похолодає — вночі температура опуститься до -13 градусів.

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