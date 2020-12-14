О рекордной плюсовой погоде можно забыть

Мощный антициклон Yadigar повлияет на погоду в Украине

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, антициклон существенно изменит погоду, поэтому мокрый снег и ледяной дождь возможны только на северо-востоке страны.

Но водителям и пешеходам не стоит забывать о гололедице, которая будет на дорогах/тротуарах из-за тяжелых погодных условий.

"Температура воздуха в ближайшие сутки практически повсюду в Украине будет колебаться около нуля, с небольшими залетами то в "минус", то в "плюс". В южной части Украины и в западных областях ожидается более теплая погода, завтра днем + 3 +7 градусов", - продолжила Диденко и отметила, что 14 декабря в Крыму были рекордные +16 градусов.

Облачная погода также ожидается завтра в Киеве, где синоптики днем обещают до +2, а ночью столбики термометров опустятся до отметки -1.

"В ближайшие дни антициклон будет доминировать в Украине, поэтому ожидается погода облачная, но без существенных осадков", - резюмировала Диденко в своем Facebook.

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По словам синоптика Леонида Горбаня, с 14 декабря придет потепление, днем температура поднимется до +6. С 15 по 19 декабря также будет снег, иногда с дождем.

А вот 18 декабря в Украине похолодает — ночью температура опустится до -13 градусов.

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