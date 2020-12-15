Погода в Україні 15 грудня влаштує нове випробування, про недавні холоди з дощами можна буде забути, але не всім

Таким є прогноз синоптиків, пише Politeka.

Західну частину України сьогодні чекає хмарність і близько 1-5 градуса зі знаком «плюс». Після заходу сонця синоптики прогнозують похолодання до -2 + 1 за Цельсієм.

Трохи іншою картина буде на півночі: Чернігівську та Сумську області накриють мокрий сніг з дощем, а інші «віддуються» хмарністю. На вулиці очікується від -1 до + 1 градуса. Вночі показник буде в аналогічних межах.

Жителям центральних областей варто очікувати -1 + 3 градусів за Цельсієм. А жителям Дніпропетровської області ще й дощів з мокрим снігом. Увечері стовпчик термометра покаже від + 2 до -1 градуса.

Без заморозків залишаться жителі приморських районів. На півдні України вдень буде від 2 до 5 тепла, а вночі близько 2 зі знаком «плюс».

Особливо сильно сьогодні грудень випробує жителів східних регіонів, де Денні -1+1 градус будуть поєднуватися з дощем і мокрим снігом. Без опадів залишаться лише жителі Запорізької області. Вночі похолодає до 2 градусів морозу.

Найтепліше і без дощів сьогодні буде на території анексованого Криму: вдень стовпчик термометра прогріється до 5-7 градусів, а вночі опуститься до 3-5 зі знаком «плюс».

Нагадавши, аномальні холоди й снігопад наскочать в Україну, синоптик ошелешив прогнозом: «найнижча температура буде...».

Як повідомляла Politeka, погода вдарить по українцях дощами та снігом, дороги знову скує ожеледь: до чого готуватися.

Також Politeka писала, що потужний снігопад і морози обрушилися на Україну: "льодяники" кадри, "стовпчики термометрів впали до...".