Погода готовит украинцам очередные «американские горки» с неприятными сюрпризами вдобавок

В скором времени нас ждут колебания от небольшого минуса к плюсовой температуре, а также дожди и как результат - гололед. В некоторых регионах будут снег и сильный мороз, пишут «Вести».

Так, Гидрометцентр прогнозирует, что с 15 по 19 декабря по-настоящему зимняя погода нагрянет в Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую, Полтавскую, Черниговскую и Сумскую области.

Что касается погоды на Новый год – то все еще может измениться, но предварительный прогноз Gismeteo говорит, что в Киеве будет небольшой минус и снег.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, с 14 декабря придет потепление, днем температура поднимется до +6 °С. С 15 по 19 декабря также придет снег, иногда с дождем. А вот 18 декабря в Украине похолодает до -13 °С ночью. Народный синоптик прогнозирует, что морозы продержатся до конца 2020 года, а вот в последние дни пойдет снег с дожем.

Встречать Новый год, согласно прогнозу Горбаня, украинцам придется с оттепелью. Ожидается, что в начале января ночами температура будет минусовой, а днем столбики термометров в основном будут выше нуля и так вплоть до Рождества. Затем похолодает.

"Первые дни нового года порадуют снегом и комфортной зимней температурой в -2…-3 °С. Затем потеплеет до +2 °С днем, и до 15 января температура воздуха будет колебаться в пределах нуля градусов. Осадки ожидаются 9–10 и 13 января. С 15 января будет резкое снижение температуры до -16 °С ночью, а также сильные осадки в виде снега", — говорит Леонид Горбань.

Сильные морозы, по прогнозу народного синоптика, сохранятся до 8 февраля. Небольшое потепление, до +2 °С, наступит с 20 февраля, и такая температура продержится до конца месяца. В целом же зима, прогнозирует Горбань, будет затяжной и снежной.

Напомним, аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозом: «Самая низкая температура будет…».

Как сообщала Politeka, погода ударит по украинцам дождями и снегом, дороги снова скует гололед: к чему готовиться.

Также Politeka писала, что мощный снегопад и морозы обрушились на Украину: "леденящие" кадры, "столбики термометров упали до...".