Погода в Украине 15 декабря устроит новое испытание, о недавних холодах с дождями можно будет забыть, но не всем

Таким является прогноз синоптиков, пишет Politeka.

Западную часть Украины сегодня ждет облачность и около 1-5 градуса со знаком «плюс». После захода солнца синоптики прогнозируют похолодание до -2+1 по Цельсию.

Немного другой картина будет на севере: Черниговскую и Сумскую области накроют мокрый снег с дождем, а остальные «отдуются» облачностью. На улице ожидается от -1 до +1 градуса. Ночью показатель будет в аналогичных пределах.

Жителям центральных областей стоит ожидать -1+3 градусов по Цельсию. А жителям Днепропетровской области еще и дождей с мокрым снегом. Вечером столбик термометра покажет от +2 до -1 градуса.

Без заморозков останутся жители приморских районов. На юге Украины днем будет от 2 до 5 тепла, а ночью около 2 со знаком «плюс».

Особенно сильно сегодня декабрь испытает жителей восточных регионов, где дневные -1+1 градус будут сочетаться с дождем и мокрым снегом. Без осадков останутся лишь жители Запорожской области. Ночью похолодает до 2 градусов мороза.

Теплее всего и без дождей сегодня будет на территории аннексированного Крыма: днем столбик термометра прогреется до 5-7 градусов, а ночью опустится до 3-5 со знаком «плюс».

Напомним, аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозом: «Самая низкая температура будет…».

Как сообщала Politeka, погода ударит по украинцам дождями и снегом, дороги снова скует гололед: к чему готовиться.

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