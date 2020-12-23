Что нужно знать

В НАН подсчитали, сколько украинцев будет заражаться коронавирусом на новогодние праздники

По информации ученых, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных и ростом заболеваемости станут Запорожская, Киевская и Одесская области, а также город Киев. Заболевших будет значительно больше, чем сейчас.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной академии наук Украины, передает Обозреватель.

В целом ключевые показатели в прогнозе выглядят так:

число новых инфекций за день на 28 декабря может колебаться в пределах 8 103-11 751 случаев.

Количество новых летальных случаев за день на 28 декабря может варьироваться от 163 до 221 случая (среднее значение – 192).

Число новых инфекций за день на 4 января может достигать 5 375-12 774 случаев.

Количество новых летальных случаев за день на 4 января – 144-214 (179 в среднем).

"Процесс уменьшения количества новых больных замедлился. Существует вероятность того, что вскоре заболеваемость может стабилизироваться или перейти к росту, что может быть обусловлено повышением контактов в предновогодний период... Рекомендуется осторожно использовать сделанный прогноз", – предупредили эксперты.

Напомним, что в Украине коронавирусом заболели еще 10 136 человек. В результате общее количество заражений на утро среды, 23 декабря, достигло уже 989 642.

Вирус унес жизни 17 172 граждан (+275 сутки), однако 615 660 украинцев (+15 372) смогли побороть его.

Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.

Как сообщала Politeka, вирус нанес очередной удар по харьковчанам, десятки тысяч зараженных: новая сводка.

Также Politeka писала, что Минздрав обновил список "красной" зоны, ситуация резко ухудшилась.