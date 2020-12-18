Министерство здравоохранения Украины изменило список стран "красной" и "зеленой" зон

Об этом говорится на сайте ведомства, передает Politeka.net. Изменения стартуют с 18 декабря.

Многих украинцев в преддверии Нового года огорочит, то что отныне в "красную" зону отнесли популярную среди туристов Турцию - еще на прошлой неделе она была в "зеленой" зоне. Это значит, что по прибытии оттуда украинцам придется идти на самоизоляцию с возможностью прервать ее после негативного теста на китайский вирус.

Также среди "закрытых" стран оказался ряд европейских государств - Дания, Латвия, Эстония, Босния и Герцеговина.

Радует, что Египет еще в "зеленом" списке. Также открыты следующие туристические направления: Доминиканская Республика, ОАЭ, Танзания, Мексика, Сейшельские острова, Мальдивы и Таиланд, перешедший из "красной" зоны в "зеленую".

В целом, согласно обновленным Минздравом списках, 47 стран отнесены к "красной" зоне, 146, включая саму Украину, - к "зеленой".

В Государственном агентстве развития туризма Украины напомнили:

по возвращении из стран «красной» зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения «Дій вдома»;

для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий лечение вируса;

обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран «красной» зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Напомним, с 19 декабря в Украине ужесточают карантин - новогодние корпоративы и десткие утренники отменяются. Такое решение принял Кабмин.

В частности, новыми ограничениями запрещено проведение массовых мероприятий в учебных и развлекательных заведениях. Религиозные мероприятия должны проводиться в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров или на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Напомним, в Минздраве впервые признались украинцам, закончится ли карантин весной: "С мая будет введен...".

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