Правительство пополнило список стран «красной зоны», куда не рекомендуется ездить украинцам

Как известно, Минздрав регулярно информирует украинцев о ситуации с китайским вирусом в других странах мира, разделяя их на «красную» и «зеленую» зоны. По итогам нового обновления в «красной зоне» добавилось пять стран, а в «зеленую» перешли три.

Так, среди стран, куда не рекомендуется ездить украинцам, оказались Нидерланды, Молдова, Кипр, Азербайджан и Панама. В этом же списке остаются такие популярные для украинцев направления, как: Болгария, Венгрия, Грузия, США, Хорватия и Черногория.

В свою очередь, Италия, Румыния и Белиз теперь перемещены в «зеленую зону», то есть поездки туда не связывают с большими рисками.

Отметим, что в странах «красной зоны» уровень заболеваемости китайским вирусом выше, чем в Украине.

Также добавим, что сейчас границы Украины остаются открытыми, однако по приезду из-за рубежа граждане должны в течение суток сделать ПЦР-тест или же уйти на самоизоляцию на 14 дней, отслеживая ее соблюдение с помощью приложения «Вдома». Кроме того, принимаются результаты готовых тестов, сделанных не ранее чем за два дня до пересечения границы.

Напомним, что ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко предположил, что эпидемия вируса может пойти на спад уже в мае 2021 года, а сам вирус имеет сезонность.

Более того, Виктор Ляшко анонсировал, что с мая будет введен адаптивный карантин, который позволит "дышать легче".

Напомним, в Минздраве впервые признались украинцам, закончится ли карантин весной: "С мая будет введен...".

Как сообщала Politeka, новые компенсации на карантине, кому выплатят и что для этого нужно: «Достаточно большие деньги».

Также Politeka писала о локдауне с 8 января: украинцам разъяснили, что будет с общественным транспортом.