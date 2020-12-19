Під час нового періоду карантину Кабмін планує вводити заборони в два етапи

В першу чергу обмеження торкнуться роботи закладів культури, туризму та сфери розваг, передає Politeka.net. Подробиці глава Мінкульту Олександр Ткаченко повідомив на своєму Телеграм-каналі.

Уряд продовжив в Україні карантин через Китайський вірус з 19 грудня до 28 Лютого. У цей період українцям доведеться по черзі жити за двома списками обмежень.

"У рамках цього карантину закладам культури, туризму та креативним індустріям доведеться працювати в режимі двох зон: спочатку «помаранчевої», далі «червоної» і потім знову «помаранчевої»", - пояснив міністр. - "Тобто фактично період "помаранчевої" зони буде розділений надвоє "червоною"".

Перший етап "помаранчевого" рівня починається з 19 грудня і триватиме до 7 січня 2021 року, в цей час зможуть працювати всі культурні та релігійні установи, включаючи кінотеатри, але за таких умов:

на заходах можуть перебувати не більше 20 осіб з дистанцією від 1,5 метра і більше;

у релігійних спорудах розміщувати не більше однієї людини на п'ять квадратних метрів, а на відкритому повітрі дотримуватися безпечної дистанції;

у залах кінотеатрів та інших закладів культури можна заповнювати не більше 50% місць з порожніми кріслами не тільки з боків, але і спереду-ззаду;

музеї, виставки і тому подібні можуть пускати тільки по одній людині на 10 квадратних метрів.

Відразу після православного Різдва, 8 по 24 січня наступного року, почнеться посилення і тотальний локдаун, під час якого будуть діяти правила "червоної". У ці дні забороняються будь-які масові заходи і відвідування культурних установ, а дозволяється наступне:

робота історико-культурних заповідників;

репетиції в театрах концертних залах, але без глядачів;

відкривати ресторани і кафе при готелях з 6 до 11 години ранку, доставляти їжу в номери;

робота гірськолижних курортів, але без закладів громадського харчування та барів;

проведення ранків і святкових заходів без ярмарків або концертів.

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