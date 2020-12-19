Во время нового периода карантина Кабмин планирует вводить запреты в два этапа

В первую очередь ограничения коснутся работы заведений культуры, туризма и сферы развлечений, передает Politeka.net. Подробности глава Минкульта Александр Ткаченко сообщил на своем Телеграм-канале.

Правительство продлило в Украине карантин из-за китайского вируса с 19 декабря до 28 февраля. В этот период украинцам придется поочередно жить по двум спискам ограничений.

"В рамках этого карантина учреждениям культуры, туризма и креативным индустриям придется работать в режиме двух зон: сначала «оранжевой», далее «красной» и затем снова «оранжевой»", - объяснил министр. - "То есть фактически период «оранжевой» зоны будет разделен надвое «красной»".

Первый этап "оранжевого" уровня начинается с 19 декабря и продлится до 7 января 2021 года, в это время смогут работать все культурные и религиозные учреждения, включая кинотеатры, но при таких условиях:

на мероприятиях могут находиться не более 20 человек с дистанцией от 1,5 метра и больше;

в религиозных сооружениях размещать не более одного человека на пять квадратных метров, а на открытом воздухе соблюдать безопасную дистанцию;

в залах кинотеатров и других учреждений культуры можно заполнять не более 50% мест с пустыми креслами не только по бокам, но и спереди-сзади;

музеи, выставки и тому подобные могут пускать только по одному человеку на 10 квадратных метров.

Сразу после православного Рождества, 8 по 24 января следующего года, начнется ужесточение и тотальный локдаун, во время которого будут действовать правила "красной". В эти дни запрещаются любые массовые мероприятия и посещения культурных учреждений, а разрешается следующее:

работа историко-культурных заповедников;

репетиции в театрах концертных залах, но без зрителей;

открывать рестораны и кафе при гостиницах с 6 до 11 часов утра, доставлять еду в номера;

работа горнолыжных курортов, но без заведений общественного питания и баров;

проведение утреников и праздничных мероприятий без ярмарок или концертов.

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