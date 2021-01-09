Літак з пасажирами на борту різко втратив висоту після вильоту зі столиці, а потім з ним повністю зник зв'язок

НП сталася вдень 9 січня з рейсом SJ182, який вилетів зі столиці Індонезії Джакарти і прямував в Понтіанак.

Як показують прилади, відразу після набору висоти пасажирський Boeing 737-500 буквально за одну хвилину «впав» на 3000 метрів. Разом з цим диспетчери втратили зв'язок з екіпажем, а борт повністю зник з радарів.

Як повідомив гендиректор з повітряних перевезень Міністерства транспорту Індонезії Новіє Ріянто, на борту літака знаходяться 53 пасажири, серед яких п'ятеро дітей і немовля. У відомстві повідомили, що вже почали пошуково-рятувальну операцію.

Відзначимо, що в момент зникнення з радарів літак знаходився над морем.

Поки офіційна інформація відсутня, в місцевих соцмережах почали з'являтися кадри нібито з місця аварії літака. На них можна побачити, як люди дістають з моря уламки з проводами. Місцеві ЗМІ припускають, що вони можуть належати літаку, що розбився, проте офіційних підтверджень цієї інформації поки немає.

Також різняться і дані по кількості пасажирів на борту. Не дивлячись на заяву Ріянто, в мережі з'явився передбачуваний список з іменами 62 пасажирів. В інших джерелах цифра людей на борту і зовсім перевищує сотню.

Пізніше агентство Сіньхуа повідомило, що літак все ж розбився, а в морі живуть його уламки і частини тіл.

Раніше повідомлялося, що 2 січня на південному сході Мічигану в США літак впав на житловий будинок.

Згідно з офіційною заявою, загинули пілот і два пасажири одномоторного літака Piper PA-24. Їх імена розголошуються не відразу.

Нагадаємо, річниця трагедії: у Києві з'явився сквер пам'яті жертв авіакатастрофи Boeing 737.

Як повідомляла Politeka, літак впав на житловий будинок, кадри з місця трагедії і що відомо про загиблих: "перетворився на руїни з попелу".

Також Politeka писала, що НП в аеропорту Одеси: літаки з пасажирами не долетіли до місця призначення, кадри.