Самолет рухнул на жилой дом в американском штате Мичиган, три человека погибли

ЧП произошло во второй половине дня в субботу, 2 января, на юго-востоке Мичигана в районе около Окленда/Юго-западного аэропорта, ранее называвшегося аэропортом Новый Гудзон, в городке Лион, к западу от Нови.

В Сети публикуют кадря с места трагеди.

Согласно официальному заявлению, погибли пилот и два пассажира одномоторного самолета Piper PA-24. Их имена разглашаются не сразу.

Сообщений о возможных жертвах и пострадавших на земле пока не поступало. В заявлении шерифа говорится, что жильцы дома, в который врезался самолет, успели выбежать из здания до аварии. Однако их дом сильно пострадал в результате падения самолета и последующего пожара, его половина буквально превратилась в руины из пепла. В огне погибла кошка жителей дома.

Отмечается, что семью спасла счастливая случайность, так как за минуты до катастрофы они спорили о выборе фильма в гостиной, но за несколько минут о аварии перешли в другую комнату. Если бы члены семьи остались там, то жертв избежать бы не удалось.

По словам очевидцев, перед падением самолет долго летел низко над землей.

Начато расследование, причины крушения выясняются.

Three individuals that died in Lyon Township plane crash tonight included David Compo, president of the Home Builders Association of Southeast Michigan, his wife, Michelle, and their son Dawson. #Michigan, #US pic.twitter.com/VfOrb7XMaL — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) January 3, 2021

Напомним, самолет потерпел крушение, есть выжившие: подробности и кадры с места ЧП.

Как сообщала Politeka, военный самолет с американцами не долетел до места назначения: кадры ЧП.

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