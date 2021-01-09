Самолет с пассажирами на борту резко потерял высоту после вылета из столицы, а затем с ним полностью пропала связь

ЧП произошло днем 9 января с рейсом SJ182, который вылетел из столицы Индонезии Джакарты и направлялся в Понтианак.

Как показывают приборы, сразу после набора высоты пассажирский Boeing 737-500 буквально за одну минуту «упал» на 3000 метров. Вместе с этим диспетчеры потеряли связь с экипажем, а борт полностью пропал с радаров.

Как сообщил гендиректор по воздушным перевозкам Министерства транспорта Индонезии Новие Риянто, на борту самолета находятся 53 пассажира, среди которых пятеро детей и младенец. В ведомстве сообщили, что уже начали поисково-спасательную операцию.

Отметим, что в момент пропажи с радаров самолет находился над морем.

Пока официальная информация отсутствует, в местных соцсетях начали появляться кадры якобы с места крушения самолета. На них можно увидеть, как люди достают из моря обломки с проводами. Местные СМИ предполагают, что они могут принадлежать разбившемуся самолету, однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

Также разнятся и данные по количеству пассажиров на борту. Несмотря на заявление Риянто, в сети появился предполагаемый список с именами 62 пассажиров. В других источниках цифра людей на борту и вовсе превышает сотню.

Позже агентство Синьхуа сообщило, что самолет все же разбился, а в море найдены его обломки и части тел.

Ранее сообщалось, что 2 января на юго-востоке Мичигана в США самолет рухнул на жилой дом.

Согласно официальному заявлению, погибли пилот и два пассажира одномоторного самолета Piper PA-24. Их имена разглашаются не сразу.

Напомним, годовщина трагедии: в Киеве появился сквер памяти жертв авиакатастрофы Boeing 737.

Как сообщала Politeka, самолет рухнул на жилой дом, кадры с места трагедии и что известно о погибших: "Превратился в руины из пепла".

Также Politeka писала, что ЧП в аэропорту Одессы: самолеты с пассажирами не долетели до места назначения, кадры.