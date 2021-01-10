Після свят і сімейних вечорів в колі найближчих, багато зірок вирушили закордон у відпустку

Бажаючи відпочити перед початком роботи в новому році, а також насичено провести час, артисти вибрали для себе найбільш привабливі місця для відпочинку. Представляємо вашій увазі топ фото зірок, які подорожують закордоном та показують "дорогі і багаті образи".

Дмитро Монатік відправився на Мельдіви разом з усією родиною. Артист поділився сімейним фото зі своїми синами і дружиною, що катається на велосипеді на узбережжі. Пара, як правило, рідко показує себе і обличчя дітей не показує.

Катерина Осадча з чоловіком полетіла в Дубаї, де відмінно проводить час. Зірка встигла покрасуватися в лаконічному образі під час плавання на яхті.

Ольга Бузова полетіла на Мальдіви зі своїм коханим і встигла вразити публіку витівкою, адже там артисти не просто відпочили з розмахом, але ще й влаштували шлюбну церемонію.

Настя Каменських також полетіла на Мальдіви разом з чоловіком Олексієм Потапенко, де щосили веселиться і ділиться серіями фото в Instagram. Особливу увагу шанувальники звертають на фігуру Насті.

Поліна Гагаріна з сім'єю не стала винятком, вибираючи місце для відпочинку. Зірка відпавилася на Мальдіви, де підкорила стрункою фігурою в білому бікіні.

Артистка Злата Огневич вирішила поділитися не так давно серією фото з відпустки:

"Марса-Алам-це планета Сонця. А ще дайверський рай, Дельфіни, черепахи, сотні красивих риб і неймовірно чисте Червоне море. У Марса-Алам не так багато туристів, затишні бухти захищають від вітру, а саме містечко будували італійці. Любителям спокійного красивого відпочинку однозначно рекомендую. ",- написала Злата в Instagram.

Нагадавши, Злата Огневич підкреслила ідеальні вигини чорним шовком.

А ще Politeka писала, що Злата Огневич скупалася в променях сонця посеред вулиці і зважилася на одкровення.

Також Politeka повідомляла, що Злата Огневич скупалася в променях сонця посеред вулиці і зважилася на одкровення