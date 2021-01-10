После праздников и семейных вечеров в кругу самых близких, многие звезды отправились заграницу в отпуск

Желая отдохнуть перед началом работы в новом году, а также насыщенно провести время, артисты выбрали для себя наиболее привлекательные места для отдыха. Представляем вашему вниманию топ фото звезд, путешествующих заграницей и показывающих "дорогие и богатые образы".

Дмитрий Монатик отправился на Мельдивы вместе со всей семьей. Артист поделился семейным фото со своими сыновьями и супругой, катающейся на велосипеде на побережье. Пара, как правило, редко показывает себя и лица детей не показывает.

Екатерина Осадчая с супругом полетела в Дубаи, где отлично проводит время. Звезда успела покрасоваться в лаконичном образе во время плавания на яхте.

Ольга Бузова полетела на Мальдивы со своим возлюбленным и успела поразить публику выходкой, ведь там артисты не просто отдохнули с размахом, но еще и устроили брачную церемонию.

Настя Каменских также улетела на Мальдивы вместе с мужем Алексеем Потапенко, где вовсю веселится и делится сериями фото в Инстаграм. Особое внимание поклонники обращают на фигуру Насти.

Полина Гагарина с семьей не стала исключением, выбирая место для отдыха. Звезда отпавилась на Мальдивы, где покорила стройной фигурой в белом бикини.

Артистка Злата Огневич решила поделиться не так давно серией фото из отпуска:

"Марса-Алам - это планета солнца. А еще дайверский рай, дельфины, черепахи, сотни красивых рыб и невероятно чистое Красное море. В Марса-Алам не так много туристов, уютные бухты защищают от ветра, а сам городок строили итальянцы. Любителям спокойного красивого отдыха однозначно рекомендую. ", - написала Злата в Инстаграм.

Напомним, Злата Огневич подчеркнула идеальные изгибы черным шелком.

А еще Politeka писала, что Злата Огневич искупалась в лучах солнца посреди улицы и решилась на откровение.

Также Politeka сообщала, что Злата Огневич искупалась в лучах солнца посреди улицы и решилась на откровение