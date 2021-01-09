У мережі просочилося інтимне фото моделі Емілі Ратаковскі, на якому вона приймає ванну

Фотографію показали в одній з фан-груп в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net

Вона була зроблена у ванні і на ній розкута красуня засвітила одну оголені груди, а всі інші пікантні частини тіла сховала в пінній воді.

Незважаючи на інтимність, знімок виглядав досить ніжно, але в той же час порушив фантазії її фанатів, які не змогли змовчати в коментарях.

"Так, так, так", "Вогонь"," Я не був готовий побачити це настільки відверто", " ВАууу", "Клас", - пишуть в мережі.

Треба сказати, що Емілі Ратаковскі славиться не тільки модельною кар'єрою і чудовою акторською грою, але і оголеними знімками, які раніше регулярно викладала в соціальних мережах.

Зараз Емілі рідко показує сміливі образи і дивує публіку, вся справа в тому, що Ратаковскі разом з чоловіком очікує швидкої появи на світ первістка.

На Новий Рік знаменитість зробила винятки і вперше за довгий час вирішила показати, як змінилася за час вагітності. У ніжно-салатовій сукні Емілі показала, як відзначала з чоловіком свято.

Нагадавши, волога і розпатлана Емілі Ратаковскі в міні-бікіні влаштувала сеанс спокушання

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковскі в спокусливому міні змусила ковтати слинки на прогулянці

Також Politeka писала, що Ратаковскі в спокусливому міні змусила ковтати слинки на прогулянці