В сети просочилось интимное фото модели Эмили Ратаковски, на котором она принимает ванну
Фотографию показали в одной из фан-групп в социальной сети «Инстаграм», передает Politeka.net
Она была сделана в ванне и на ней раскрепощенная красотка засветила одну обнаженную грудь, а все остальные пикантные части тела спрятала в пенной воде.
Несмотря на интимность, снимок смотрелся довольно нежно, но в то же время возбудил фантазии ее фанатов, которые не смогли смолчать в комментариях.
«Да, да, да», «Огонь», «Я не был готов увидеть это настолько откровенно», «ВАууу», «Класс», - пишут в сети.
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Надо сказать, что Эмили Ратаковски славится не только модельной карьерой и превосходной актерской игрой, но и обнаженными снимками, которые раньше регулярно выкладывала в социальных сетях.
Сейчас Эмили редко показывает смелые образы и удивляет публику, все дело в том, что Ратаковски вместе с супругом ожидает скорого появления на свет первенца.
На новый год знаменитость сделала исключения и впервые за долгое время решила показать, как изменилась за время беременности. В нежно-салатовом платье Эмили показала, как отмечала с супругом праздник.
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