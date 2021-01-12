В результаті пожежі в житловому будинку в Єкатеринбурзі загинули вісім людей, у тому числі одна дитина

Як повідомили у вівторок, 12 січня, в прес-службі ГУ МНС Росії по Свердловській області, пожежу вже загасили, площа загоряння склала 30 кв. м.

Загиблі були виявлені в квартирах на другому, п'ятому і дев'ятому поверхах.

Відзначається, що дитина померла в ході реанімаційних заходів. Ще одного неповнолітнього (йому приблизно 16 років) госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що мешканка квартири на дев'ятому поверсі просила про допомогу в соцмережах - вона писала в "Твіттері", що знаходиться під замком з дитиною і задихається, просила викликати пожежників.

Пізніше влада повідомила, що врятувати жінку 1982 року народження не вдалося, вона загинула разом з семирічною дочкою, отруївшись чадним газом.

Всього з будинку були евакуйовані 90 осіб (у тому числі дев'ять дітей). На базі гімназії № 176 розгорнуто пункт тимчасового розміщення для евакуйованих мешканців будинку, з мешканцями працюють психологи.

Вогонь спалахнув о 04: 50 (01: 50 за Києвом) у квартирі на другому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Світанковій.

Як повідомила старший помічник прокурора Свердловської області Марина Канатова, попередня причина пожежі-необережне поводження з вогнем.

За її словами, осередок загоряння розташовувався поруч з диваном. Імовірно, в квартирі використовувалися пальники, також там було виявлено багато недопалків.

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