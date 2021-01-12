В результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге погибли восемь человек, в том числе один ребенок

Как сообщили во вторник, 12 января, в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар уже потушили, площадь возгорания составила 30 кв. м.

Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах.

Отмечается, что ребенок скончался в ходе реанимационных мероприятий. Еще один несовершеннолетний (ему примерно 16 лет) госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Местные СМИ сообщали, что жительница квартиры на девятом этаже просила о помощи в соцсетях - она писала в "Твиттере", что находится взаперти с ребенком и задыхается, просила вызвать пожарных.

Позднее власти сообщили, что спасти женщину 1982 года рождения не удалось, она погибла вместе с семилетней дочерью, отравившись угарным газом.

Всего из дома были эвакуированы 90 человек (в том числе девять детей). На базе гимназии № 176 развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома, с жителями работают психологи.

Огонь вспыхнул в 04:50 (01:50 по Киеву) в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Рассветной.

Как сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

По ее словам, очаг возгорания располагался рядом с диваном. Предположительно, в квартире использовались горелки, также там было обнаружено много окурков.

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