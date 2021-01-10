Ужасающее зарево и сильный гул напугал украинцев. В Сети появилась новая информация

9 января в Полтавской области под городом Лубны в результате разгерметизации магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» произошел взрыв с последующим факельным горением, передает Politeka.net со ссылкой на очевидцев и пресс-службу ГСЧС.

Так, свидетели страшного события обсуждают произошедшее в соцсети Фейсбук. Одна из местных жительниц Оксана Щербак рассказала, что взрыв произошел недалеко от дома ее родителей.

"От гула дрожат все окна и посуда в домах. В первые секунды сложилось впечатление, что упал самолет... Вероятно, изношенные трубы не выдерживают давления. Хорошо, что все произошло вне населенных пунктов", - рассказала женщина.

Позже в комментариях Щербак добавила: "Мы все испугались. Коты мечутся, собаки скулят, как конец света. Очень близко".

"Как раз слышал тот гул, долго не мог понять его природу"; "Может кто-то взорвал, сейчас люди не шутку раздражены... Думаю это только начало..."; "Что там на данный момент?" - "Сейчас факел ниже1 метра. Нам уже пламени не видно", "Сегодня проезжал в 6 часов утра, зарево светило в той стороне. Видимо не совсем потушили", - комментируют событие напуганные украинцы.

Добавим, по данным ГСЧС, в результате взрыва жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 21 час. 45 мин. на месте разгерметизации наблюдалось незначительное факельное горение высотой до 1 м над землей. По состоянию на 8 часов. 55 мин горения не наблюдается.

Отмечается, что из-за инцидента прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов. Кроме того, с целью выявления в воздухе превышение опасных веществ специалисты проводят замеры воздуха в населенных пунктах.

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