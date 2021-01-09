Мощный взрыв, прогремевший рядом с автомобильной трассой Киев-Харьков, напугал местных жителей

Кадры огненного ЧП публикуют очевидцы в социальных сетях.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня днем, 9 января, в Полтавской области.

По предварительным данным, мощный взрыв прогремел на магистральном газопроводе, который проходил рядом с автотрассой Киев-Харьков.

А причиной мощного взрыва послужила разгерметизация на газопроводе.

Очевидцы рассказывают, что взрыв был настолько сильным, что задрожали окна в домах в близлежащих селах.

Также очевидцы по дороге Киев-Харьков встретили много автомобилей ГСЧС и скорой помощи.

Позже пресс-служба АО "Лубныгаз" подтвердила аварию на магистральном газопроводе вблизи с. Калайдинцы.

"Возможны аварийные отключения газа. Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые комфорки будут закрытыми. Это сверхважно! По предварительной информации чрезвычайная ситуация затронула ГРС "Новаки" и ГРС "Вишневое" Оржица. Список населенных пунктов, которые отключены или будут отключены от газоснабжения уточняется", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о взрыве, который прогремел возле больницы для пациентов с китайским вирусом.

Разрушительное ЧП произошло в итальянском Неаполе.

После взрыва в газовых трубах под автостоянкой в земле образовалась дыра площадью более 500 квадратных метров. Умышленный подрыв пока исключают.

В воронку провалились несколько автомобилей, которые были припаркованы возле больницы.

Напомним, Мощный взрыв прогремел в Киеве, съехались спасатели

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