Мощный взрыв прозвучал в одном из самых важных аэропортов мира
В частности, взрыв произошел внутри терминала аэропорта Аден (Йемен прим.ред.) до высадки министров из самолета.
Об этом сообщает Alarabiya (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы). По словам корреспондента издания, в результате взрыва много погибших и пострадавших.
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По неподтвержденным данным, в результате есть погибшие и раненые. Предварительно известно о пяти погибших и 20 пострадавших. Однако йеменские министры при этом не пострадали.
Воздушная гавань подверглась минометному обстрелу. Один снаряд взорвался на взлетно-посадочной полосе, второй угодил в зал прилета.
Взрыв прогремел в зале ожидания аэропорта до того, как члены правительства покинули самолет. Более того, взрыв сопровождался выстрелами. На кадрах можно увидеть разрушенные здания, кровавые пятна на асфальте и тела.
Напомним, что недавно произошел взрыв на станции по переработке мусора на территории аэропорта в австрийском городе Линц.
На место инцидента прибыло 250 пожарников. Девять человек пострадали в результате взрыва, трое — в тяжелом состоянии.
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