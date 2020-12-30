В результате есть погибшие и раненые

Мощный взрыв прозвучал в одном из самых важных аэропортов мира

В частности, взрыв произошел внутри терминала аэропорта Аден (Йемен прим.ред.) до высадки министров из самолета.

Об этом сообщает Alarabiya (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы). По словам корреспондента издания, в результате взрыва много погибших и пострадавших.

По неподтвержденным данным, в результате есть погибшие и раненые. Предварительно известно о пяти погибших и 20 пострадавших. Однако йеменские министры при этом не пострадали.

Воздушная гавань подверглась минометному обстрелу. Один снаряд взорвался на взлетно-посадочной полосе, второй угодил в зал прилета.

Взрыв прогремел в зале ожидания аэропорта до того, как члены правительства покинули самолет. Более того, взрыв сопровождался выстрелами. На кадрах можно увидеть разрушенные здания, кровавые пятна на асфальте и тела.

Напомним, что недавно произошел взрыв на станции по переработке мусора на территории аэропорта в австрийском городе Линц.

На место инцидента прибыло 250 пожарников. Девять человек пострадали в результате взрыва, трое — в тяжелом состоянии.

Напомним, взрывы сотрясли позиции ВСУ на Донбассе, раненных забирают с поля боя

Как сообщала Politeka, мощный взрыв в отделении "ПриватБанка", что известно о пострадавших

Также Politeka писала, что взрыв в реанимации унес жизни тяжелобольных пациентов, что произошло.