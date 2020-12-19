У реанімації, де рятували хворих з китайським вірусом, прогримів вибух

Як повідомляє агентство Anadolu, вибух прогримів 19 грудня в місті Газіантеп на півдні Туреччини. Відомо, що в реанімації вибухнув кисневий апарат. В результаті вибуху виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося досить швидко ліквідувати.

На даний момент відомо про вісім загиблих. Все це пацієнти, які перебували в реанімації в момент вибуху. За даними турецьких ЗМІ, всі загиблі були старше 55 років. 11 пацієнтів, яких вдалося врятувати, перевели в інші лікарні. Відзначається, що один з пацієнтів помер під час переведення в іншу лікарню.

Як відомо, китайський вірус у важкій формі викликає серйозні проблеми з диханням, тому багато пацієнтів не можуть перебувати довгий час без кисневих балонів. У Туреччині, як і по всьому світу, не всі лікарні приймають хворих вірусом. По всій видимості, швидким знадобився деякий час, щоб госпіталізувати постраждалих в інший медичний заклад, але часу не вистачило, щоб врятувати всіх.

На даний момент проводиться розслідування події. У ЗМІ не уточнюється, за яких обставин загинули пацієнти.

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