В реанимации, где спасали больных с китайским вирусом, прогремел взрыв

Как сообщает агентство Anadolu, взрыв прогремел 19 декабря в городе Газиантеп на юге Турции. Известно, что в реанимации взорвался кислородный аппарат. В результате взрыва возник пожар, который спасателям удалось довольно быстро ликвидировать.

На данный момент известно о восьми погибших. Все это пациенты, которые находились в реанимации в момент взрыва. По данным турецких СМИ, все погибшие были старше 55 лет. 11 пациентов, которых удалось спасти, перевели в другие больницы. Отмечается, что один из пациентов умер во время перевода в другую больницу.

Как известно, китайский вирус в тяжелой форме вызывает серьезные проблемы с дыханием, поэтому многие пациенты не могут находиться долгое время без кислородных баллонов. В Турции, как и по всему миру, не все больницы принимают больных вирусом. По всей видимости, скорым понадобилось некоторое время, чтобы госпитализировать пострадавших в другое медицинское учреждение, но времени не хватило, чтобы спасти всех.

На данный момент проводится расследование произошедшего. В СМИ не уточняется, при каких обстоятельствах погибли пациенты.

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