Як передає Politeka.net, про те, що відбувається на фронті розповіли на сторінці прес-служби ООС у Facebook.
Збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь п про позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу та надали кваліфіковану допомогу медиків. Відомо, що їх стан задовільний.
Станом на ранок, 22 грудня, ситуація на фронті стабілізувалася.
Раніше ми повідомляли, то ЗС Росії активно взялися підвищувати бойову готовність своїх угруповань на Донбасі.
Згідно з даними Міністерства оборони України, не так давно окупанти провели масштабні командно-штабні навчання на захоплених територіях, за якими спостерігали представники Генштабу ЗС РФ.
Нагадаємо, що під час бойових дій в районі Дебальцевого в період з 15 січня по 18 лютого загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, 7 - взяті в полон і 18 пропали безвісти. За весь час оборони Дебальцевського виступу загинули 136 і були поранені 331 військовослужбовців ЗСУ.
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Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.
Як повідомляла Politeka, українські захисники одружилися прямо на передовій, зворушливі фото.
Також Politeka писала, що загін поліцейських повернувся після боїв на Донбасі, зворушливі кадри.