Обстановка також загострила на приазов'ї-там ЗСУ довелося відкривати вогонь у відповідь на провокаційні обстріли з боку російсько-окупаційних військ.Станом на ранок, 22 грудня, ситуація на фронті стабілізувалася.

Раніше ми повідомляли, то ЗС Росії активно взялися підвищувати бойову готовність своїх угруповань на Донбасі.

Згідно з даними Міністерства оборони України, не так давно окупанти провели масштабні командно-штабні навчання на захоплених територіях, за якими спостерігали представники Генштабу ЗС РФ.

Нагадаємо, що під час бойових дій в районі Дебальцевого в період з 15 січня по 18 лютого загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, 7 - взяті в полон і 18 пропали безвісти. За весь час оборони Дебальцевського виступу загинули 136 і були поранені 331 військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.

Як повідомляла Politeka, українські захисники одружилися прямо на передовій, зворушливі фото.

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