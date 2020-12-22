Как передает Politeka.net, о происходящем на фронте рассказали на страничке пресс-службы ООС в Facebook.
Вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь п о позициях ВСУ из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь медиков. Известно, что их состояние удовлетворительное.
По состоянию на утро, 22 декабря, ситуация на фронте стабилизировалась.
Ранее мы сообщали, то ВС России активно взялись повышать боевую готовность своих группировок на Донбассе.
Согласно данным Министерства обороны Украины, не так давно оккупанты провели масштабные командно-штабные учения на захваченных территориях, за которыми наблюдали представители Генштаба ВС РФ.
Напомним, что во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 - взяты в плен и 18 пропали без вести. За все время обороны Дебальцевского выступа погибли 136 и были ранены 331 военнослужащих ВСУ.
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Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
Как сообщала Politeka, украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.
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