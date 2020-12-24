На месте работают взровотехники и следственная группа
Как передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал Вартові Еспресо, инцидент произошел ночью 24 декабря в Киеве.
Так, на ул. Градинской неизвестный совершил подрыв и пытался ограбить терминал самообслуживания в одном из отделений ПриватБанка.
Из камер видеонаблюдения правоохранители узнали, что после подрыва терминала в помещении самообслуживания неизвестный увидел, что взрывная волна была недостаточной силы, и ящик терминала оставался неповрежденным. Тогда подозреваемый решил скрыться с места происшествия.
В результате взрыва пострадали само помещение самообслуживания и двери отделения банка, а также припаркованный рядом автомобиль SsangYong, в котором взрывной волной выбило заднее стекло.
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В ситуации разбирались взрывотехническая служба и следственное управление, выясняются обстоятельства инцидента и личность подрывника.
Примечательно, что за два часа до нападения в этом отделении была осуществлена инкассация терминалов.
Ранее мы сообщали, в Киеве произошел взрыв в канализации в Дарницком районе, в результате чего пострадали люди.
Сообщается, что на улице Тростянецкой, 8 во время ремонтных работ в канализационном коллекторе взорвался неизвестный газ. В результате инцидента пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии.
Из-за аварии на канализационных сетях в городе образовалась пробка, движение было затруднено.
Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".
Раньше Politeka писала, что в Киеве "Бориспольский экспресс" сбил девушку, видео с места.