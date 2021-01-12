Українців попередили про нову схему шахраїв, які виманюють гроші

Так, шахраї використовують назву популярної служби таксі і виманюють у користувачів смс-код, використовуючи його для своїх махінацій.

Про це розповіли в Telegram-каналі "ХС-Харків".

Жертвою таких шахраїв став користувач служби таксі Bolt, у якого до аккаунту була прив'язана банківська карта.

"Прийшло смс від служби таксі Bolt з 4-х значним кодом, подзвонив невідомий номер, представився водієм даної служби І сказав, що ненавмисно прийняв з мого номера замовлення, і щоб його скасувати, попросив код з смс", - розповів хлопець про те, як його розвели шахраї.

Після того як він повідомив цьому нібито водієві свій смс-код, з його аккаунта почали замовляти поїздки в різних областях України. Одна з них була оцінена в 7 тисяч гривень. Гроші списати не встигли, адже постраждалий клієнт вчасно зателефонував водієві і попередив його, попросивши скасувати замовлення.

Також раніше повідомлялося, що шахраї дзвонять з незнайомих номерів і кидають трубку, змушуючи потенційних жертв першими йти на контакт і передзвонювати їм.

Якщо людина передзвонює сама, зловмисники починають використовувати традиційні методи соціальної інженерії: представляються співробітниками Служби безпеки банку, намагаються вивідати конфіденційні дані користувача або переконати перевести гроші на рахунки шахраїв.

Нагадаємо українцям вішають борги в десятки тисяч і блокують рахунки, кому потрібно поспішити.

Як повідомляла Politeka, шахраї під виглядом соцпрацівників промишляють в Одесі, хто під ударом.