Украинцев предупредили о новой схеме мошенников, которые выманивают деньги

Так, мошенники используют название популярной службы такси и выманивают у пользователей смс-код, используя его для своих махинаций.

Об этом рассказали в Telegram-канале "ХС-Харьков".

Жертвой таких мошенников стал пользователь службы такси Bolt, у которого к аккаунту была привязана банковская карта.

"Пришло смс от службы такси Bolt с 4-х значным кодом, позвонил неизвестный номер, представился водителем данной службы и сказал, что нечаянно принял с моего номера заказ, и чтобы его отменить, попросил код из смс", - рассказал парень о том, как его развели мошенники.

После того как он сообщил этому якобы водителю свой смс-код, с его аккаунта начали заказывать поездки в разных областях Украины. Одна из них была оценена в 7 тысяч гривен. Деньги списать не успели, ведь пострадавший клиент вовремя позвонил водителю и предупредил его, попросив отменить заказ.

Также ранее сообщалось, что мошенники звонят с незнакомых номеров и бросают трубку, вынуждая потенциальных жертв первыми идти на контакт и перезванивать им.

Если человек перезванивает сам, злоумышленники начинают использовать традиционные методы социальной инженерии: представляются сотрудниками службы безопасности банка, пытаются выведать конфиденциальные данные пользователя или убедить перевести деньги на счета мошенников.

Напомним, украинцам вешают долги в десятки тысяч и блокируют счета, кому нужно поспешить.

Как сообщала Politeka, мошенники под видом соцработников промышляют в Одессе, кто под ударом.

Также Politeka писала, карантинные 8 тысяч, в Нацполиции срочно предупредили о новой схеме обмана.