Молоду українку знайшли мертвою в Польщі, куди вона приїхала на заробітки

Трагедія розігралася 8 січня в польському місті Соколув-Підлянський, повідомляє видання Inpoland.net.pl з посиланням на дані місцевої прокуратури. 34-річна українка на ім'я Людмила свого часу вирушила працювати за кордон. В останні дні вона не виходила на зв'язок, тому її друзі та рідні забили тривогу і, знаючи, що у жінки були проблеми з чоловіком, звернулися в поліцію.

Правоохоронцям довелося вибити двері в будинок жінки, проте вони виявили тільки її труп. 30-річний чоловік жінки зізнався, що задушив її під час з'ясування стосунків. Як стало відомо, конфлікти між подружжям виникали і раніше. Чоловіка українки підозрювали в прийомі наркотиків і знущаннях над дружиною.

Свого чоловіка Людмила зустріла вже у новій країні. Останнім часом пара жила окремо і навіть готувалася до розлучення, проте в той нещасливий день чоловік прийшов до дружини додому, коли та була одна.

Відомо, що у Людмили залишилася 3-річна дочка.

Чоловіка загиблої вже затримала поліція. Тепер йому загрожує найсуворіша міра покарання за законами Польщі-його можуть засудити довічно.

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