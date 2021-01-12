Молодую украинку нашли мертвой в Польше, куда она приехала на заработки

Трагедия разыгралась 8 января в польском городе Соколув-Пидлянский, сообщает издание Inpoland.net.pl со ссылкой на данные местной прокуратуры. 34-летняя украинка по имени Людмила в свое время отправилась работать за границу. В последние дни она не выходила на связь, поэтому ее друзья и родные забили тревогу и, зная, что у женщины были проблемы с мужем, обратились в полицию.

Правоохранителям пришлось выбить дверь в дом женщины, однако они обнаружили только ее труп. 30-летний супруг женщины признался, что задушил ее во время выяснения отношений. Как стало известно, конфликты между супругами возникали и раньше. Мужа украинки подозревали в приеме наркотиков и издевательствах над супругой.

Своего супруга Людмила встретила уже в новой стране. В последнее время пара жила раздельно и даже готовилась к разводу, однако в тот злополучный день мужчина пришел к жене домой, когда та была одна.

Известно, что у Людмилы осталась 3-летняя дочь.

Мужа погибшей уже задержала полиция. Теперь ему грозит самая суровая мера наказания по законам Польши – его могут осудить пожизненно.

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